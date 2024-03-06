Власти Тывы опровергли сообщения о смерти пострадавшего при пожаре на ТЭЦ

Число пострадавших в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ увеличилось до 23 человек. Минздрав Тывы опроверг сообщения о смерти одного из рабочих, находящихся под надзором врачей.

«Опровергаем информацию о погибшем в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В настоящее время в медицинские учреждения обратились 23 человека. Вся необходимая помощь пациентам в полном объеме оказывается», – пояснили в пресс-службе правительства региона.

Ряд СМИ сообщил о гибели одного из пострадавших несмотря на усилия врачей.

Правительство республики подтвердило прибытие 15 пострадавших в больницу №1 Кызыла. Шесть человек с ожогами и отравлением угарным газом остаются в реанимации и отделении интенсивной терапии. Они находятся в тяжелом состоянии. Ранее минздрав Тывы сообщил, что у двух пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы.

Утром в отсеке топливоподачи, которая стоит отдельно от котельной, возник пожар. Спасатели эвакуировали 21 рабочего с ТЭЦ. Специалисты МЧС ликвидировали открытое горение в здании станции. Порядка 4000 человек остались без тепла, поскольку отопление отключили в целях безопасности.

Шагонар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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