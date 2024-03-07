В Тыву прибыл груз тепловых пушек после пожара на ТЭЦ

Только один котел работает на пострадавшей от пожара Шагонарской ТЭЦ в республике Тыва. В республику прибыл груз тепловых пушек и мобильные котельные для обогрева жилых домов и учреждений, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным правительства ргеиона, к полуночи рабочие починили систему кабелей энергоснабжения механизмов и растопили один из четырех котлов. Подача топлива идет по временной схеме, поскольку система топливоподачи нуждается в ремонте после пожара. Работающий котел поддерживает температуру воды в трубах по всему городу, чтобы система не пострадала от мороза.

«Готовятся к запуску еще два котла. Сейчас проводится обход с проверкой многоквартирных домов на предмет возможного повреждения труб и оперативного ремонта», – сообщил глава Тывы Владислав Ховалыг в своем блоге.

В правительстве уточнили, что готовятся места установки мобильных котлов на тепловых квартальных сетях. Прибывает оборудование из Москвы, Новосибирска и других городов.

Самолеты МЧС России доставили в Тыву две модульные котельные из Москвы. Из Новосибирской области в Кызыл привезли дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей, сообщила пресс-служба МЧС.

Накануне на ТЭЦ в Шагонаре случился пожар. Все котлы остались целы, но системе топливоподачи нужен ремонт, поэтому подачу тепла временно отключили. Без тепла остались 62 многоквартирных и 216 частных домов, где поживают около 4000 человек.

Шагонар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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