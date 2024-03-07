Школьница получила перелом позвоночника при падении лифта в Волгограде

В Волгограде 15-летняя девочка получила перелом позвоночника и другие травмы в результате падения лифта в многоэтажном доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело, глава ведомства потребовал доклад о ходе расследования.
По версии следствия, утром 4 марта девочка спускалась в лифте с 13-го этажа. На уровне 4-го этажа кабина резко остановилась, а потом рухнула вниз.
«Несовершеннолетняя получила различные травмы, в том числе компрессионный перелом позвоночника. Сейчас девочка находится в медицинском учреждении, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – рассказали в СКР.
Глава ведомства поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Лифт с пассажирами резко опустился вниз после прибытия на первый этаж в многоквартирном доме в Шушарах в Санкт-Петербурге. Пострадали трое взрослых и ребенок.
Волгоград, Наталья Рязанова
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