Школьница получила перелом позвоночника при падении лифта в Волгограде

В Волгограде 15-летняя девочка получила перелом позвоночника и другие травмы в результате падения лифта в многоэтажном доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело, глава ведомства потребовал доклад о ходе расследования.

По версии следствия, утром 4 марта девочка спускалась в лифте с 13-го этажа. На уровне 4-го этажа кабина резко остановилась, а потом рухнула вниз.

«Несовершеннолетняя получила различные травмы, в том числе компрессионный перелом позвоночника. Сейчас девочка находится в медицинском учреждении, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – рассказали в СКР.

Глава ведомства поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Лифт с пассажирами резко опустился вниз после прибытия на первый этаж в многоквартирном доме в Шушарах в Санкт-Петербурге. Пострадали трое взрослых и ребенок.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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