На федеральной трассе остановили автомобиль, перевозивший взрывчатку

На федеральной трассе М-7 «Волга» остановили автомобиль, в котором было спрятано несколько килограммов взрывчатки. Водителя задержали.

Сотрудники ГИБДД остановили «Форд С-MAX» на 777-м километре автодороги М-7 и решили досмотреть его. В багажнике вместе с сумками и вещами лежали шесть зарядов взрывчатого вещества (400 грамм смеси тротила и гексогена в каждом). Еще 16 зарядов были спрятаны под задними сидениями.

За рулем находился 64-летний водитель. Он заявил, что направлялся из Хабаровска в Москву, сообщает телеграм-канал «Shot».

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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