В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Украинские войска атаковали село Наумовка под Белгородом с помощью дрона-камикадзе, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Дрон упал и сдетонировал на окраине села. В результате взрыва «ранение получил мирный житель – у мужчины осколочные ранения брюшной полости», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Скорая помощь доставила пострадавшего в горбольницу №2 Белгорода. Мужчине оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор.
Белгород, Наталья Петрова
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