СМИ: Киев ведет переговоры с Казахстаном о закупке российских комплектующих для нужд ВСУ

Украина обсуждает с Казахстаном закупки продукции российского ВПК для нужд украинских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его сведениям, речь идет о закупке «Укрспецэкспортом» через зарегистрированные в Астане компании комплектующих для истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

«Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO «Navico», «BSKey company», TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т.С.", – рассказал собеседник агентства. Источник отметил, что Киеву через данные компании могут передать производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для СУ-24 и МиГ-29.

Он при этом не исключил, что у казахстанского руководства Казахстана «есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана – Россией». Однако, собеседник агентства, указал на риск для Астаны – «дискредитировать союзничество с Москвой и «подкосить» столь выгодную Казахстану экономическую кооперацию с Россией» за призрачные дивиденды.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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