ЧП на «Северстали» в Череповце произошло из-за атаки беспилотника

Инцидент на промышленной площадке «Северстали» в Череповце произошел из-за попадания беспилотника неустановленной принадлежности в доменную печь. Об этом сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«В Вологодской области на предприятии «Северсталь» сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи – попадание беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме

В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и следственные службы, добавил Филимонов.

Ранее сегодня гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов сообщил, что в доменном производстве утром 7 марта произошел технологический инцидент. Местные СМИ писали о том, что на заводе рано утром произошел хлопок.

Вологда, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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