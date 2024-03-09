ПВО пресекла массовую атаку украинских БПЛА на Россию

Киевский режим организовал массовую атаку беспилотников на регионы России в ночь на 9 марта. Система ПВО обезвредила 47 дронов. В результате атаки один человек пострадал в Ростовской области, в Курске эвакуировали реанимационное отделение больницы из-за угрозы взрыва.

По данным Минобороны РФ, ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Некоторые дроны удалось перехватить, другие – уничтожить.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (один БПЛА), Курской (два БПЛА), Волгоградской (три БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей», – говорится в сообщении МО РФ.

В результате атаки на Ростовскую область ранен один человек. Украинские дроны сбиты ранним утром на подлете к Морозовску и над Таганрогом.

«Предварительно, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», – рассказал губернатор области Василий Голубев.

В Курске обломки сбитого беспилотника упали на крышу 6-й поликлиники. Пациентов реанимации эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщил губернатора Курской области Роман Старовойт.

«Повреждены 22 кв метра кровли. Пострадавших нет. Из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты – в безопасное место», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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