В Газе сброшенные с самолета ящики с гумпомощью убили пять человек

Пять человек погибли и 11 пострадали в результате падения ящиков с гуманитарной помощью в секторе Газа. Несколько парашютов у полезного груза не раскрылись, пишет портал CBS News.

Партию гумпомощи сбросили с самолетов, поскольку Израиль продолжает блокировать въезд в северные районы Газы для грузовиков международных организаций. Страдающие от голода люди ждали помощь в лагере беженцев Аль-Шати, когда ящики без торможения упали на толпу. Погибли два ребенка и трое взрослых. Еще 11 человек получили травмы.

Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Катар, Оман, Бахрейн в течение недели проводят операции по сбросу гуманитарной помощи с воздуха. Позже к ним присоединились Франция, Нидерланды, Бельгия и США. Американские военные отрицали свою вину в гибели палестинцев от упавших ящиков.

«Нам известно о гибели гражданских лиц в результате сброса гуманитарной помощи. Выражаем соболезнование семьям погибших. Вопреки некоторым сообщениям, это не было результатом авиадесантирования США», – заявили в Центральном командовании США.

6 марта Всемирная продовольственная программа сообщила, что израильские военные снова отказали конвою с гуманитарной помощью во въезде в северную часть сектора Газа. Объем помощи, поступившей в Газу в феврале, сократился вдвое по сравнению с январем.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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