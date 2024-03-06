Число жертв израильских ударов в Газе достигло 30 717 человек

Число убитых израильскими ударами палестинцев в секторе Газа увеличилось до 30 717 человек, сообщил палестинский Минздрав. На фоне сообщений о смерти детей от голода израильские силы обвинили международные организации в задержках при доставке гуманитарной помощи.

По меньшей мере 30 717 жителей сектора Газа убиты и 72 156 ранены с 7 октября. Только за минувшие сутки погибли 76 палестинцев и ранены 113. Число погибших от недоедания и обезвоживания в анклаве возросло до 18 человек.

По данным ВОЗ, более 8000 человек нуждаются в эвакуации и лечении за пределами сектора Газа. Шесть тысяч – пострадавшие в результате израильских ударов, еще две тысячи – люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и онкологией.

Представитель израильского подразделения, отвечающего за вопросы безопасности в Газе, Шимон Фридман опроверг заявления международных организаций о том, что израильские силы задерживают доставку гуманитарной помощи в анклав. По его словам, сотрудники на границе проверяют больше грузов, чем волонтеры могут распределить.

«Настоящая проблема заключается в том, чтобы организации увеличили свой потенциал, чтобы мы могли видеть, как больше гуманитарной помощи поступает к населению Газы», – цитирует чиновника телеканал «Аль-Джазира».

Всемирная продовольственная программа сообщила, что израильские военные снова отказали конвою с гуманитарной помощью во въезде в северную часть сектора Газа. Именно в северных районах люди больше всего страдают от голода и не хватки вещей первой необходимости.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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