Число умерших от голода детей в Газе выросло до 15

Число умерших от голода детей в секторе Газа выросло до 15, еще шестеро находятся в критическом состоянии. Девять человек убиты во время обстрела ЦАХАЛ машины с гуманитарной помощью, передает агентство «Анадолу».

Врачи констатировали смерть еще двух детей от истощения в больнице Кемаль Адван на севере сектора Газа. Еще шесть малышей находятся в критическом состоянии и могут умереть в любой момент, сообщил палестинский Минздрав. В больнице не хватает медикаментов, чтобы поддерживать в детях жизнь, а продовольствие закончилось. Израильские военные не пропускают в северные районы Газы грузовики с гуманитарной помощью.

В то же время ЦАХАЛ обстреляла грузовик с гуманитарной помощью в городе Дейр-Балах в центральной части сектора Газа. В результате девять палестинцев мертвы, несколько ранены.

Ранее Израиль нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где собираются палестинцы в ожидании гуманитарной помощи. 112 человек убиты, еще 760 пострадали.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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