Число жертв голода в Газе выросло до 23 человек

Еще три ребенка умерли от голода на севере сектора Газа. Общее число жертв дефицита продовольствия и питьевой воды увеличилось до 23 человек, сообщил палестинский Минздрав.

«В больнице «Аль-Шифа» от недоедания и жажды умерли еще три ребенка. Гуманитарный кризис углубляется день ото дня», – цитирует сообщение агентство «Анадолу».

Ряд стран проводит операцию по доставке гуманитарной помощи в северные районы Газы по воздуху: контейнеры с полезным грузом сбрасывают с самолетов. Когда парашюты не раскрылись на части контейнеров, груз упал на толпу палестинцев, ждавших помощь. В результате пять человек погибли, 11 пострадали.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube