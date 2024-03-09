Мужчина ранен при обстреле города на Херсонщине

Украинские боевики обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил глава российского региона Владимир Сальдо. В результате ранен мужчина.
«Сегодня в результате обстрела боевиками Голой Пристани ранен мужчина 1974 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести», – написал губернатор в телеграм-канале.
Он заверил, что медики оказывают раненому всю необходимую помощь.
Накануне курский посёлок Тёткино дважды за день был лишен электричества из-за атак с украинской стороны.
Москва, Наталья Рязанова
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