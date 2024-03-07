Посёлок Тёткино второй раз за день остался без света из-за обстрела

Электроснабжение посёлка Тёткино нарушено второй раз за день из-за обстрела украинских боевиков. Один снаряд попал прямо в жилой дом, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

На этот раз в Глушковском районе повреждены более 10 частных домов.

«Снова повреждены линии электропередачи. Повреждены 11 домовладений, один дом существенно пострадал после прямого попадания снаряда. Обязательно окажем всем собственникам помощь в восстановлении», – написал губернатор в своем блоге.

Аварийные бригады ждут, когда места прилета объявят безопасными, чтобы приступить к ремонту, добавил глава региона.

Ранее днем посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи остались без света из-за повреждения ЛЭП во время обстрела с украинской стороны.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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