Два посёлка в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электроснабжения после обстрела с украинской стороны. Об атаке ВСУ на Глушковский район сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи без электроснабжения остались посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Старовойт заверил, что энергетики приступят к восстановлению энергоснабжения, как только станет безопасно работать на месте происшествия. Губернатор также пообещал, что владельцам поврежденного имущества помогут с ремонтом.

Средства ПВО обезвредили украиснкий беспилотник над Курской областью в ночь на 7 марта. Еще пять дронов были сбиты над Брянской и Тульской областями.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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