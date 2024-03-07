Система ПВО обезвредила шесть украинских БПЛА над центром России

Средства ПВО сбили пять украинских беспилотников и один перехватили над центральными регионами России. Никто из мирных жителей в результате атаки ВСУ не пострадал.

По данным МО РФ, киевский режим использовал беспилотники самолетного типа.

«Летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении министерства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что два беспилотника сбиты над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Министерство по региональной безопасности Тульской области также сообщило, что в результате уничтожения дронов над территорией области «разрушений инфраструктуры и пострадавших нет».

Специалисты НПО «Алмаз» создали новые средства борьбы с беспилотниками. Устройство проходит испытания и после них будет передано военным.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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