В России создали новое средство борьбы с беспилотниками

Специалисты НПО «Алмаз» создали новые средства борьбы с беспилотниками, заявил гендиректор предприятия Геннадий Бендерский. Устройства передадут военным после испытаний.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия концерна ВКО «Алмаз-Антей» для проверки выполнения оборонного заказа. Шойгу подчеркнул важность средств ПВО, поскольку украинские боевики используют FPV-дроны и ударные беспилотники для ударов по территории России. Глава ПАО «НПО «Алмаз» заверил, что специалисты ищут новые способы бороться с БПЛА.

«Бендерский доложил Шойгу, что на предприятии созданы новые средства борьбы с БПЛА, которые в настоящее время проходят заводские испытания. Министру обороны РФ представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, производство которых успешно освоено в 2023 году», – сообщили в Минобороны РФ.

Гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил, что предприятие в 2023 году полностью выполнило заказ МО РФ по производству автономных средств целеуказания «Енисей» для ЗРК С-400, радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия БПЛА «Валдай».

АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» в прошлом году открыл филиал в Подмосковье и начал строить четыре новых цеха. Предприятие уже смогло вдвое нарастить объемы производства, которые после завершения всех работ увеличатся еще вдвое, заверил гендиректор завода Денис Попков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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