В Таиланде трех россиян арестовали за нелегальную бьюти-клинику

Полиция Таиланда задержала трех граждан РФ, нелегально оказывавших бьюти-услуги на острове Самуи. Все трое арестованы до судебного разбирательства, пишет Bangkok Post.

Местная полиция устроила облаву на клинику Alspa Beauty Clinic, которой владела россиянка. Сотрудниками учреждения были мужчина 35 лет и 32-летняя женщина с гражданством РФ. Оказалось, у клиники нет лицензии на процедуры, а у сотрудников – разрешений на работу в подобном учреждении.

«Изъято медицинское оборудование и медикаменты. Трое граждан России были арестованы до судебного разбирательства. Им предъявлены обвинения», – сообщили в полиции.

Ранее полиция Таиланда задержала пятерых россиян во время рейда по подпольным казино на Пхукете. Посещение подпольного казино может грозить годом тюрьмы, а хранение запрещенных кальянных смесей – пятью годами лишения свободы.

Бо Пхут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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