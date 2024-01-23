На Пхукете пятерых россиян задержали в подпольном казино

Полиция Таиланда задержала пятерых россиян во время рейда по подпольным казино на Пхукете. Азартные игры проводили на вилле в районе Равай, там же употребляли запрещенные курительные смеси для кальяна, пишет Phuket News.

Полиция провела рейд вечером 22 января после анонимных сообщений, что на вилле проводятся игры с денежными ставками. Во время обыска изъяли игральные карты, книги учета ставок, фишки, столы и оборудование для игры в рулетку и покер.

За одним из столов оказались четверо мужчин и женщина из России. Четырех иностранцев обвинили в незаконном участи в азартных играх, а одного – в контрабанде курительных смесей для кальяна.

Согласно законам Таиланда, посещение подпольного казино может грозить годом тюрьмы, а за хранение кальянных смесей придется не только заплатить крупный штраф, но и отсидеть в тюрьме до пяти лет.

Ранее 24-летний россиянин устроил дебош в здании администрации Пхукета. Он разбил топором стеклянную дверь в офисе губернатора, угнал мотоцикл и пытался скрыться.

Пхукет, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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