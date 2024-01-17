В Таиланде россиянин с топором напал на офис губернатора

В Таиланде 24-летний россиянин устроил дебош в здании администрации Пхукета. Об этом сообщает портал KhaoSod.

Российский турист топором разбил стеклянную дверь в офисе губернатора региона. Затем преступник угнал мотоцикл, припаркованный неподалеку, и скрылся с места происшествия. В помещении на полу были капли крови, они вели к столу секретаря губернатора, где лежал металлический топор, использованный при нападении.

Правоохранители установили местонахождение дебошира и задержали его. Отмечается, что у россиянина на ногах были многочисленные порезы от стекла. Туриста госпитализировали. Врачи обеспокоены состоянием его психического здоровья.

В настоящее время мужчина находится в больнице, пациенту вкололи успокоительное и оставили под наблюдением. В скором времени ему предъявят обвинения в хулиганстве.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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