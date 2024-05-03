Россиянина депортировали с Бали за нападение с топором на ресторан

На индонезийском острове Бали гражданин России устроил дебош в ресторане. В результате власти приняли решение о его депортации. Об этом сообщили в региональном департаменте министерства юстиции Индонезии.

Российского туриста задержали 1 мая, когда он разгромил ресторан при помощи топора. В полиции считают, что это не первый случай, когда арестованный наносил ущерб заведениям на Бали, передает портал Detik.

По данным издания, мужчина страдал из-за неразделенной любви и выместил свой гнев, устроив погром. Выяснилось, что у россиянина истек срок визы. Он нелегально жил на острове больше четырех лет.

Миграционная служба приняла решение о депортации нарушителя. При этом билет он купил на деньги, которые дал ему друг. Вернуться россиянин не сможет, так как его включили в черный список генерального управления иммиграции Индонезии.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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