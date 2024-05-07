Власти Бали депортировали россиянина после семи лет тюрьмы

С индонезийского острова Бали депортировали россиянина, который отбыл в заключении семь лет за торговлю наркотиками. Об этом сообщает портал BeritaBali.

Гражданина России задержали в 2017 году в почтовом отделении в Куте, Бадунг. Мужчина получил посылку, в которой был наркотик метамфетамин массой более 100 граммов.

Россиянина посадили в тюрьму, где он провел семь лет. Балийское региональное отделение министерства юстиции и прав человека Индонезии приняло решение о депортации гражданина России в Москву.

Власти острова выразили надежду, что этот случай окажет сдерживающий эффект для других иностранцев, чтобы они уважали законы и нормы, действующие в Индонезии.

Денпасар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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