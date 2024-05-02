На Бали россиянин погнул решетки и сбежал из-под ареста

На Бали россиянин, подозреваемый в изнасиловании, сбежал из-под ареста. Об этом сообщает индонезийский портал Radar Bali.

Мужчину задержали в конце апреля на вилле в районе Бадунг. Россиянин отказался платить аренду, а затем повел себя агрессивно и нанес ущерб в размере около шести тысяч долларов. На допросах задержанный давал бессвязные ответы и вел себя неадекватно, в связи с чем его отправили на психиатрическое обследование в крупнейшую больницу на Бали.

Врачи пришли к выводу, что россиянин здоров, психических отклонений у него нет. На следующий день около полудня он сбежал, погнув голыми руками решетку в палате. Полицейские задержали его на вилле в деревне Саванган, Южная Кута. Мужчина признался, что специально притворился сумасшедшим, чтобы избежать наказания и скрыться на родине.

Затем поступило сообщение о том, что турист кроме прочего изнасиловал гражданку Белоруссии. Женщина заявила, что россиянин удерживал ее, издевался и надругался. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube