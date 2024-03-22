На Бали иммиграционная служба задержала россиянку

На индонезийском острове Бали задержали россиянку, которая отказалась оплачивать услуги отелей и ресторанов. Об этом сообщает местное агентство ANTARA.

Жители округа Сингараджа сообщили о том, что иностранная туристка пользуется услугами SPA-салонов, ресторанов и отелей, а потом отказывается платить. Полиция попыталась провести с иностранкой беседу, однако та ответила на это агрессивно.

В дело вмешалась иммиграционная служба и задержала россиянку. Выяснилось, что 51-летняя женщина прибыла на Бали 23 февраля 2023 года по туристической визе, срок которой истекает 23 марта. Велика вероятность, что туристку могут депортировать.

Денпасар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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