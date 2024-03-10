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Воскресенье, 10 марта 2024, 10:54 мск

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На камчатском мусорном полигоне нашли тело младенца

Тело новорожденного ребенка найдено на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском. Следователи и прокуратура ищут мать погибшего ребенка и свидетелей того, как ребенок оказался среди мусора.

Тело новорожденного мальчика нашли 6 марта на сортировочном пункте твердых бытовых отходов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ об убийстве матерью новорожденного ребенка. Следователи назначили комплекс экспертиз, в том числе, для установления причины смерти младенца.

Прокуратура Камчатского края взяла на контроль расследование и призвала жителей столицы региона сообщать любую информацию о происшествии в СКР.

В Омске прохожие нашли в мусорном баке тело младенца. СКР нашел мать мертвого ребенка и выяснил, что девочка родилась живой. Женщина объяснила, что у нее уже есть двое детей, и третий ребенок был нежеланным.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Камчатка, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,