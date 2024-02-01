В Омске нашли мать выброшенного в мусорный бак младенца

Следственный комитет и полиция установили мать новорожденной девочки, найденной в мусорной баке в Омске. Женщина заявила, что у нее уже есть двое детей и этот ребенок был нежеланным, рассказали в пресс-службе СКР.

Напомним, в декабре прохожие нашли в мусорном баке пакет с телом новорожденной девочки. Эксперты установили, что ребенок родился в срок и живым. СКР возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего и занялся поисками матери погибшей малышки.

Правоохранители проверили большой объем информации и выяснили, что матерью погибшего младенца была 30-летняя местная жительница, мать двух детей. Эксперты подтвердили родство женщины с мертвой девочкой через анализ образца буккального эпителия.

Подозреваемая объяснила, что не хотела третьего ребенка, поэтому скрывала беременность. Когда срок подошел, она родила в ванне без помощи медиков. Когда младенец захлебнулся, женщина положила его в пакет и отнесла в мусорный бак.

«Подозреваемой предъявлено обвинение по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). Следствие обратилась в суд с ходатайством об избрании задержанной меры пресечения», – добавили в СКР.

Омск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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