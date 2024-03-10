Девять человек ранены при обстреле Донецка и Горловки

ВСУ устроили массированный обстрел Донецка и Горловки в ДНР. В результате пострадали двое детей и семеро взрослых, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Вечером 9 марта прилеты зафиксировали на улице Бирюзова в Донецке. Пострадали дети 13 и 14 лет, мужчина 47 лет. Одного подростка пришлось госпитализировать.

Украинские боевики продолжили атаку ночью. Мужчина 1977 г.р. и женщина 1941 г.р. ранены в микрорайоне Текстильщик Донецка.

Прилеты вызвали пожар в ООО «Никитовский хлеб», находящемся в Никитовском районе Горловки. Пожар потушили, что в результате ЧП уничтожено 1200 кг изделий пекарни, три автомобиля, повреждено оборудование в цехе.

«Осколочные ранения получили четыре сотрудника предприятия: мужчины 1980 г.р., 1967 г.р., 1980 г.р., 1964 г.р., из них три человека госпитализированы. Повреждены 14 жилых домостроений в Донецке и Горловке, а также две школы, ясли-сад, две котельные в Кировском районе столицы региона», – говорится в сообщении.

По данным Штаба обороны ДНР, в январе система противодействия БПЛА сбила и перехватила 966 украинских беспилотников, направленных в сторону Донецка, Макеевки и Горловки. За тот же период военные и сотрудники ФСБ предотвратили более 200 попыток устроить теракты на территории республики.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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