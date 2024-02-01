В Донецке сбили почти 1000 украинских дронов за месяц

Система противодействия БПЛА в январе сбила и перехватила 966 украинских беспилотников, направленных в сторону Донецка, Макеевки и Горловки, сообщил Штаб обороны ДНР. За тот же период военные и сотрудники ФСБ предотвратили более 200 попыток устроить теракты на территории республики.

«В январе предотвращено свыше 200 террористических атак ВФУ с использованием беспилотников. Системой противодействия БПЛА не допущено проникновение 966 дронов противника. Обезврежены восемь летательных аппаратов, несущих на себе самодельные взрывные устройства, выстрелы от противотанкового гранатомета и мины различного типа», – говорится в сообщении.

Специалисты смогли расшифровать полетные задания украинских дронов и выяснили, что ВСУ выбирали цели из числа гражданских объектов. Среди них больницы, котельные, электростанции, а также места скопления мирных граждан.

ВСУ с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль на трассе около Горловки. В результате два человека погибли и один ранен.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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