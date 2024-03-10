Пьяный сотрудник МВД устроил смертельное ДТП в Дагестане

Женщина погибла, мужчина оказался в больнице в результате наезда иномарки под управлением сотрудника МВД в Дагестане. Сотрудники ДПС выяснили, что виновник аварии находился за рулем пьяным, сообщили в МВД по республике.

ДТП произошло вечером 8 марта на 44-м км автодороги Манас-Сергокала-Первомайское. 36-летний житель Избербаша за рулем «Джетоур Дашинг» съехал на обочину, где рядом с автомобилем «Лада» стояли мужчина и женщина.

«36-летний житель Сергокалинского района и его 30-летняя супруга были доставлены в ЦРБ села Сергокала. В последующем женщина от полученных травм скончалась», – говорится в сообщении министерства.

Сотрудники ДПС установили, что иномаркой управлял сотрудник ОМВД по Сергокалинскому району, который не находился на дежурстве. При этом, мужчина вел автомобиль пьяным. Начата служебная проверка, по итогам которой пьяному водителю грозит увольнение, а его начальнику – строгая дисциплинарная ответственность.

В Подмосковье помощник участкового ОМВД наехал на лежащего на дороге мужчину и скрылся, но позже вернулся к месту аварии и вызвал скорую. Оказалось, водитель был пьян.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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