ЧП в Подмосковье: пьяный полицейский на машине переехал лежащего на дороге мужчину

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ) в отношении помощника участкового ОМВД России по Волоколамскому городскому округу. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как уточнили в подмосковном главка МВД, ДТП произошло 6 октября около 04:50 около одного из домов на Рижском шоссе.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Шевроле», совершил наезд на мужчину, лежащего на проезжей части, после чего покинул место происшествия. Осознав произошедшее, он вернулся к месту аварии и сообщил в экстренные службы. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть пострадавшего. После чего полицейскими гражданин – управлявший ТС, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который двигался на личном транспорте в состоянии алкогольного опьянения», – уточнили в полиции.

В дальнейшем было установлено, что водителем является находящийся в свободное от службы время сотрудник одного из подразделений ОМВД России по Волоколамскому г.о. младший сержант полиции.

В настоящее время следствием назначены судебные экспертизы. В ближайшее время СКР выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Москва, Светлана Антонова

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