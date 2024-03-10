В Нигерии похищены почти 300 учеников из одной школы

Боевики похитили 287 учеников из школы на северо-западе Нигерии. Это второе массовое похищение людей за неделю, передает Associated Press.

Боевики напали на школу 7 марта и увезли в неизвестном направлении 287 учеников, сообщил директор учреждения. По данным школьного руководства, среди похищенных порядка 100 детей 12 лет и младше. Военные и полиция занимаются поисками. Школа стоит у самого въезда в город, и проверка окружающих ее лесов может занять до нескольких недель.

В ночь на 9 марта из другой школы похитили 15 учеников. А за несколько дней до этого еще 200 женщин и детей пропали в северо-восточном штате Борно. Пострадавшие семьи теряют надежду увидеть своих родных живыми. Один из местных жителей пожаловался, что «такого никогда не было».

В Челябинске трое мужчин похитили местного жителя на глазах у прохожих и увезли на автомобиле. Полиция выяснила, что людей наняла жена пострадавшего, желавшая поместить мужчину в наркологическую клинику.

Абуджа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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