Над Брянской и Орловской областями сбиты шесть дронов ВСУ

Силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью и два – над Орловской. Об этом сообщило Минобороны России. Попытки киевского режима совершить атаки на российские регионы были пресечены в ночь на понедельник, 11 марта.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два дрона ВСУ были нейтрализованы над Клинцовским и Почепским районами. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков также заявил об отсутствии пострадавших и повреждений. Он уточнил, что один БПЛА был сбит средствами ПВО над территорией Шаблыкинского района, а второй посажен силами РЭБ в Сосковском районе. «В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия», – сообщил он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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