Иркутянин насмерть сбил ребенка на тюбинге

Шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля во время катания с горки в поселке Залари Иркутской области. Водитель сел за руль пьяным, теперь ему грозит тюремный срок.

Авария произошла вечером 10 марта. Мальчик катался с горки рядом с дорогой и выкатился на ватрушке под колеса автомобиля ВАЗ 2109. 32-летний водитель сам привез травмированного ребенка в больницу, но несмотря на усилия врачей мальчик умер.

«Процедура освидетельствования установила состояние опьянения у мужчины. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

В Алтайском крае школьница врезалась в столб во время катания на тюбинге с горки. Девочка умерла от полученных травм.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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