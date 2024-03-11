Власти Южной Кореи отозвали лицензии 5000 бастующих врачей

Кризис в сфере здравоохранения Южной Кореи набирает обороты. Власти предупредили 5000 участвующих в забастовке врачей о приостановке лицензии. Профессора-медики пригрозили массово уволиться, если руководство страны не примет меры к урегулированию ситуации.

Профессора медицинской школы Сеульского национального университета решили с 18 марта уйти в отставку, если власти не добьются «разумного прорыва» в забастовке врачей-стажеров. Все они действующие специалисты и согласились дежурить по поводу неотложных случаев или пациентов с серьезными проблемами.

Медицинские коллективы университета Сунгюнкван и Католического университета Кореи до конца недели обсудят аналогичные меры. Подобное решение нанесет еще больший ущерб здравоохранению по всей стране. Риск принятия этих мер очень высок, поскольку нет никаких признаков прорыва в забастовке, которая тянется уже три недели, пишет агентство «Рёнхап».

Руководство страны пыталось повлиять на ситуацию через отзыв лицензий у врачей-практикантов, отказавшихся выходить на работу. Около 5000 участников забастовки получили уведомления о приостановке медицинской лицензии. Врачи до 25 марта должны отреагировать на сообщения и принять наказание, чтобы сохранить право практиковать.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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