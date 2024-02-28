В Южной Корее встали больницы из-за забастовки врачей

Работа крупных медцентров в Сеуле приостановлена из-за забастовки врачей-стажеров по всей Южной Корее. Только 12 человек вернулись к работе после требования Минздрава страны, передает агентство «Рёнхап».

Число подавших в отставку врачей увеличилось до 9909 человек, из них 8939 уже оставили рабочие места. Минздрав сумел вручить требование о выходе на работу 200 стажерам, пожелавшим уволиться. Только 12 из них вернулись на работу.

Чиновники признались, что вручить требования врачам оказалось проблематично: обзвон и рассылки в мессенджерах не сработали, потому что стажеры отключили телефоны. Сотрудники Минздрава вынуждены ходить по домам и вручать документы лично. Тех, кто откажется вернуться на работу, могут лишить лицензии и обвинить в уклонении от исполнения распоряжения властей.

Министерство подало жалобу в полицию, и ведомство начало расследование в отношении бывшего и нынешнего руководства национальной ассоциации врачей. Их подозревают в подстрекательстве к забастовке, нарушении распоряжения правительства о возобновлении работы и препятствовании ведению бизнеса.

Врачи-стажеры массово подали заявления об увольнении после решения властей об увеличении квоты на прием в медицинские вузы почти вдвое: на 2000 мест в дополнение к 3058 нынешним. Стажеры и практикующие медики заявили, что при таких условиях в вузы смогут поступить не только лучшие выпускники, и качество знаний у будущих медиков упадет.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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