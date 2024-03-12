Замерз насмерть: СКР назвал причину смерти найденного среди мусора младенца

Найденный на мусорном полигоне младенец, вероятно, был жив, когда оказался на улице. Поиски матери погибшего ребенка продолжаются, сообщили в управлении Следственного комитета по Камчатскому краю.

«Мальчик славянской внешности рожден живым, доношенным, в период с 15 февраля до 6 марта. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена», – говорится в сообщении.

Тело новорожденного мальчика нашли 6 марта на сортировочном пункте твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском. Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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