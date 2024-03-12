На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 случилось в Олюторском районе на севере Камчатки. По данным краевого главка МЧС, пострадавших и разрушений не было.

Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 14 км в 85 км на северо-запад от села Средние Пахачи. Магнитуда землетрясения составила 4,4.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – добавили в МЧС.

В конце января четыре землетрясения произошли у берегов Камчатки за одни сутки. Одно из них было магнитудой 5,2, жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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