На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 случилось в Олюторском районе на севере Камчатки. По данным краевого главка МЧС, пострадавших и разрушений не было.
Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 14 км в 85 км на северо-запад от села Средние Пахачи. Магнитуда землетрясения составила 4,4.
«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – добавили в МЧС.
В конце января четыре землетрясения произошли у берегов Камчатки за одни сутки. Одно из них было магнитудой 5,2, жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки.
Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова
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