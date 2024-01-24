«Ощутили на два балла»: на Камчатке случились четыре землетрясения за день

Четыре землетрясения произошли у берегов Камчатки 24 января. Одно из них было таким мощным, что жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Кроноцком заливе в 127 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 37 км. В краевой столице ощущались подземные толчки силой до двух баллов. Горожане рассказали, что в квартирах дрожала мебель и качались люстры.

«В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов. Звонки в ЕДДС от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась», – сообщили в краевом главке МЧС.

В тот же день специалисты зафиксировали еще три землетрясения: два утром и одно позже днем. Все они были неощутимы для жителей Камчатки. Эпицентры утренних толчков находились в акватории Кроноцкого залива и Тихого океана. Первый очаг залегал на глубине 36 км в 143 км от Петропавловска-Камчатского и породил толчки магнитудой 4. Очаг второго землетрясения магнитудой в 4,2 находился в 18 км под водой в 78 км от поселка Усть-Камчатск.

Еще одно сейсмособытие произошло в акватории Кроноцкого залива на глубине 45 км и в 134 км от краевой столицы. Магнитуду толчков оценили в 3,5.

Накануне в Китае шесть человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,1. Десятки домов были полностью разрушены.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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