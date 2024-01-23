российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 января 2024, 08:55 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Китае мощное землетрясение разрушило десятки домов

В Китае шесть человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,1. Десятки домов были полностью разрушены. Об этом сообщают местные СМИ.

Эпицентр землетрясения находился на северо-западе страны, в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района. Сейсмологи зафиксировали 43 афтершока магнитудой от 3 до 5,3.

По предварительным данным, два человека получили тяжелые травмы, еще четверым понадобилась медицинская помощь.

В пострадавшие районы направили пожарных, аварийные бригады и медиков. В общей сложности в ликвидации последствий стихии задействованы более тысячи сотрудников экстренных служб и 230 единиц техники.

В результате подземных толчков 47 домов полностью разрушены, 78 получили повреждения. К настоящему моменту электроснабжение, водоснабжение и отопление в зоне бедствия восстановлено полностью.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Землетрясение

В Казахстане в результате землетрясения пострадали 44 человека / До 232 выросло число погибших в результате землетрясения в Японии / На Камчатке случилось землетрясение / В Афганистане произошло мощное землетрясение / В Японии число жертв землетрясения выросло до 206 человек / В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0 / До 180 выросло число жертв землетрясения в Японии / Число жертв землетрясения в Японии выросло до 110 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Землетрясение, Китай,