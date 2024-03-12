ВСУ ударили по двум городам в Белгородской области: двое раненых, повреждены дома и соцобъекты

Украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области из минометов и артиллерии. По предварительным данным, пострадала женщина – у нее осколочное ранение лица, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Госпитализация пострадавшей не потребовалась, уточнил он.

Как отметил Гладков, в результате обстрела повреждения получили шесть частных жилых домов, а также здания магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Кроме того, повреждены два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Обновлено. Позднее Гладков сообщил, что число пострадавших мирных житеей при ударе ВСУ по Шебекино выросло до двух. По его данным, мужчина получил осколочные ранения брюшной полости при разрыве снаряда рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия. Сейчас медики везут пострадавшего в горбольницу №2 Белгорода.

По информации Гладкова, под минометным и артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ также находится город Грайворон. «По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения», – написал он в Telegram. В частности, повреждены 11 частных жилых домов, пять автомобилей, осколками посечено здание районного суда. «В селах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному домовладению», – добавил Гладков.

Кроме того, из-за повреждения ЛЭП без света остались жители пяти населенных пунктов – поселка Горьковский и сел Дунайка, Мощеное, Сподарюшино и Дорогощь.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий как только позволит ситуация.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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