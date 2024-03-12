Дебошир с топором ворвался в больницу и потребовал вылечить его от алкоголизма

В Воронежской области 30-летний мужчина с топором ворвался в больницу и потребовал поставить ему инъекцию от алкоголизма. Об этом сообщает «Вести Воронеж».
Инцидент произошел в городе Калач. В приемное отделение городской районной больницы ворвался агрессивный мужчина с топором в руках. Он угрожал расправой сотрудникам и требовал вылечить его от алкоголизма.
На место вызвали полицейских, которые скрутили дебошира и увезли в отделение. Отмечается, что ранее мужчина был судим.
Данных о пострадавших в результате произошедшего не поступало.
Воронеж, Зоя Осколкова
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