Дебошир с топором ворвался в больницу и потребовал вылечить его от алкоголизма

В Воронежской области 30-летний мужчина с топором ворвался в больницу и потребовал поставить ему инъекцию от алкоголизма. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в городе Калач. В приемное отделение городской районной больницы ворвался агрессивный мужчина с топором в руках. Он угрожал расправой сотрудникам и требовал вылечить его от алкоголизма.

На место вызвали полицейских, которые скрутили дебошира и увезли в отделение. Отмечается, что ранее мужчина был судим.

Данных о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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