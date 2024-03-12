Оставленная одна дома девочка умерла при пожаре под Вологдой

Пожар случился в трехквартирном доме в поселке Депо Вологодской области. В результате оставленная без присмотра пятилетняя девочка погибла, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По данным МЧС, огонь охватил дом на 100 кв. м. Пожарные нашли в горящем здании пятилетнюю девочку в тяжелом состоянии и вынесли на улицу. Малышкой занялись медики, но несмотря на их усилия ребенок умер.

Следователи выяснили, что 33-летняя мать девочки затопила печь и ушла из дома, оставив дочь одну. Когда начался пожар, некому было помочь ребенку выбраться на улицу. По версии следствия, женщина оставила ребенка в ситуации, угрожающей жизни и здоровью малолетней. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Прокуратура взяла ход расследования на контроль и намерена дать оценку тому, как соблюдались нормы содержания печного оборудования.

В Благовещенске Амурской области двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме. Ребята находились дома одни, пока дедушка занимался работой во дворе.

Вологда, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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