ФАС возбудила дело в отношении S7 из-за необоснованных цен на билеты

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении авиакомпании S7 после неисполнения предупреждения ведомства о необходимости разработать ценовую политику. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Антимонопольщики ранее установили, что авиаперевозчик в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. «При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет», – заявили в ведомстве.

Кроме того, указала ФАС, у авиакомпании и ее группы лиц «отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования».

Антимонопольное ведомство потребовало от S7 разработать и направить на согласование в службу ценовую политику. Документ должен предусматривать, в том числе, расчет и установление платы за перевозку пассажиров «на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него».

«Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России», – отметили в ФАС.

В итоге ведомство возбудило дело в отношении S7 по п. 6 ч. 1 ст. 10 федерального закона о защите конкуренции, который запрещает «экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом». Авиакомпании грозит штраф.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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