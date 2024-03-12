Ростовская школьница попала в больницу после нападения стаи собак

Стая собак напала на девятилетнюю девочку в Ростове-на-Дону. Ребенок с травмами попал в больницу, следователи возбудил уголовное дело.

Инцидент случился 9 марта в Советском районе Ростова-на-Дону. Девочку положили в отделение и оказали всю необходимую помощь. Характер травм не уточняется. Полиция начала проверку происшествия, но Следственный комитет изъял материалы у коллег-правоохранителей и возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных (ч.1 ст. 293 УК РФ), сообщили в управлении СКР по Ростовской области.

Прокуратура региона организовала собственную проверку и взяла ход расследования на контроль.

В Иркутской области пятилетний мальчик оказался в больнице после нападения стаи собак. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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