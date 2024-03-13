Система ПВО сбила восемь БПЛА над Брянской областью и шесть – над Курской

Российская система ПВО с раннего утра отражает атаки киевского режима на регионы РФ с помощью беспилотников. Восемь украинских дронов сбиты над Брянской областью и шесть – над Курской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что семь летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Позже ПВО сбила еще один беспилотник над Унечским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Курск и его окрестности подверглись массированной атаке с украинской стороны еще ранним утром. В Глушковском районе ракетная опасность до сих пор не отменена.

В Курском районе сбито три украинских БПЛА, над Курском – два. Позже ПВО сбила еще один беспилотник над территорией области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Предварительно, мирные жители не пострадали.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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