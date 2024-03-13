Вылетевший из Кызыла Ан-2 вернулся в аэропорт из-за неполадки

Самолет Ан-2 авиакомпании «Тува Авиа» вернулся после взлета в аэропорт Кызыла из-за неисправности, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведомство начало проверку.

«Сегодня воздушное судно Ан-2, выполнявшее служебный рейс по маршруту Кызыл-Кунгуртуг, по технической причине вернулось в аэропорт вылета. Борт отстранен от эксплуатации до выяснения обстоятельств», – пояснили в прокуратуре.

Ведомство также проверяет, как исполнялись нормы о безопасности полетов и защите прав потребителей при предоставлении авиационных услуг.

Накануне «Тува Авиа» более чем на сутки задержала выполнение регулярного рейса по маршруту Кунгуртуг-Кызыл. Полет не состоялся вовремя по причине технической неисправности воздушного судна.

Техническая неисправность заставила экипаж рейса Санкт-Петербург – Челябинск экстренно посадить самолет в Пулково. Предварительно, у лайнера отказал двигатель.

Кызыл, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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