Сибирячка в тайне родила дома пятого ребенка и бросила в подвале

Прокуратура и следователи выясняют обстоятельства смерти новорожденного ребенка в поселке Светлая Поляна Новосибирской области. Предварительно, женщина родила дома без помощи медиков, а младенца утопила и спрятала в подвале.

Тело ребенка нашли 11 марта в подвале частного дома, где жила многодетная женщина. Погибший младенец был ее пятым ребенком. Соседи рассказали, что сибирячка скрывала беременность даже от родственников, на учет не вставала и рожала дома без помощи медиков. Тревогу забили родственники женщины, которые все-таки узнали о ее положении. Они и вызвали полицию, пишет портал NGS.

СКР начал доследственную проверку, прокуратура выясняет, почему бездействовали органы опеки и другие специалисты, которые работали с этой семьей.

Подозреваемая в 2020 году была гостьей программы «Мужское и женское» из-за попытки расправиться с новорожденной дочерью. Она подбросила младенца на остановку в разгар августовской жары. Ребенка спасли, но в семью не вернули. Остальные трое детей живут с матерью.

Жительница Свердловской области родила ребенка дома и закопала его в снег за баней. Дедушка младенца поднял тревогу, малыша нашли и отогрели. Женщина стала фигурантом уголовного дела о покушении на убийство.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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