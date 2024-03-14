ВСУ ударили по критической инфраструктуре Запорожской АЭС

Украинские боевики атаковали инфраструктуру Запорожской АЭС. Бомба упала рядом с баками с дизельным топливом, но они не взорвались, сообщила пресс-служба станции.

«Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки, это могло привести к печальным последствиям. Атаки на станцию и объекты ее инфраструктуры недопустимы», – говорится в сообщении.

На днях прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ на станции. Инспекторов уведомили о прилете взрывного устройства и возможных последствиях подобных атак. На ЗАЭС напомнили, что сотрудники МАГАТЭ неоднократно подчеркивали недопустимость ударов по АЭС и важным для ее работы объектам.

В конце февраля МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи. Единственный источник электричества – линия с напряжением 750 кВ, что «подрывает хрупкую ядерную безопасность».

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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