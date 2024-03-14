ЧМТ и перелом: в Татарстане школьница попала под снежный поток с крыши школы

Школьница с переломом и черепно-мозговой травмой доставлена в больницу после ЧП в селе Нижнее Чекурское в Татарстане. Слежавшийся на крыше снег сошел на входную группу, и та рухнула на ученицу.

ЧП случилось днем 13 марта в Дрожжановском районе. Снег и лед сошли с крыши школы на пристроенную входную группу, и металлическая конструкция рухнула. 16-летняя девочка получила тяжелые травмы, двое детей, которые были рядом, не пострадали.

Врачи диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы. Прокуратура проверила обстоятельства инцидента и передала материалы в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

В селе Челябинской области под тяжестью снега рухнул целый пролет кровли детского садика.

Нижнее Чекурское, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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