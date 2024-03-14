Над Орловской областью сбит украинский дрон

Силы противоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Орловской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки ВСУ была пресечена около 13:20 мск.

Позднее губернатор региона Алексей Клычков сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. «Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Напомним, за минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 14 дронов ВСУ в двух регионах РФ: – 11 – в Белгородской области, три – в Курской. Утром над Белгородской областью был сбит еще один вражеский БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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